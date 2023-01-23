『近与 日本製 門型刈込鋏 鎚目 鋼付 安来 34053 210mm 600mm柄 本体: 奥行2.5cm 本体: 高さ86.5cm 本体: 幅18cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 06時 27分に出品され03月11日 06時 27分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。

鍛冶屋製造で鋭い切れ味。

生垣や垣根などの新芽、葉を刈込むのに適しています。

安来鋼使用。

材質:刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3

全長: 870mm

刃長: 210mm

柄長: 600mm

鍛造品