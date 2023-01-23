『近与 日本製 門型刈込鋏 鎚目 鋼付 安来 34053 210mm 600mm柄 本体: 奥行2.5cm 本体: 高さ86.5cm 本体: 幅18cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 06時 27分に出品され03月11日 06時 27分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ようこそ！ ＩＹＯちゃんＳＨＯＰです
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
生垣や垣根などの新芽、葉を刈込むのに適しています。
安来鋼使用。
材質:刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3
全長: 870mm
刃長: 210mm
柄長: 600mm
鍛造品
浅香工業 アルミスコップ 銀象 003054 本体: 奥行110cm 本体: 高さ10cm 本体: 幅42.5cm
¥ 7616
鉢穴あけ機 25mm
¥ 7616
フルーツキャップ シングル S-9cm 2000枚
¥ 7616
GARDENA(ガルデナ)丸太薪割り 斧 大サイズ 70cm 2800S 8719-48
¥ 7616
GARDENA(ガルデナ)丸太薪割り 斧 大サイズ 70cm 2800S 8719-48
¥ 7616
電動 剪定ばさみ 剪定バサミ 充電式 コードレス マキタ 18Vバッテリー対応 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ 剪定鋏 軽量 女性 庭木 枝切り 園芸
¥ 7616
刈込鋏 はさみ ハサミ 東周作 鎚目85mm 長柄 剪定 庭木
¥ 7616
MULLER ログピック 80cm 541198
¥ 7616
アルス 伸縮式高枝鋏採集タイプロング アルスコーポレーション（株） (160ZTR-3.0-5D) (293-9606)
¥ 7616
GARDENA(ガルデナ)芝生鋏 ロングハンドル 直立作業用 12100-20
¥ 7615
アルス アルス 190ZTR-2.1-3D ズームチョキチルトR 刈込型
¥ 7615
アルス アルス 190ZTR-2.1-3D ズームチョキチルトR 刈込型
¥ 7615
アルス アルス 180ZTR-2.0-3D ズームチョキチルトR 剪定型 ポイント10倍
¥ 7615
アルス アルス 180ZTR-2.0-3D ズームチョキチルトR 剪定型
¥ 7615
iimono117 小型 物置 収納庫 バルコニー収納庫 幅40×奥行34×高さ84? スリムストッカー 棚板2枚 調整可能 左開き 右開き
¥ 7615
■トンボ スコッパーミニ丸形セミロング SVCHASLGR(7878338)
¥ 7615
■トンボ スコッパーミニ角形セミロング SVCHASLGK(7878320)
¥ 7615
■トンボ スコッパー丸形 SVCHANGER(7878311)
¥ 7615
落札価格7616円
200 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！