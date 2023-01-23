『LED キャンドル 14cm 電池 ろうそく型 ガラス クリスタル ライト 台座 白【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 11時 32分に出品され04月24日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LED キャンドル 14cm 電池 ろうそく型 ガラス クリスタル ライト 台座 白
【商品説明】
・単5電池 2本使用
・寸法:高さ約14cm 奥行6cm 幅6cm
・連続点灯時間:約170時間
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 14.50 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7616円
714 入札履歴
終了
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