『LED キャンドル 14cm 電池 ろうそく型 ガラス クリスタル ライト 台座 白【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 11時 32分に出品され04月24日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,616円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LED キャンドル 14cm 電池 ろうそく型 ガラス クリスタル ライト 台座 白



【商品説明】

・単5電池 2本使用

・寸法:高さ約14cm 奥行6cm 幅6cm

・連続点灯時間:約170時間



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。