『MIFO デジタルアンプ オーディオアンプ 最大出力150W（50W+50W）Bluetooth4.0 USBメモリ SDカード Hifi【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 05時 44分に出品され03月27日 05時 44分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MIFO デジタルアンプ オーディオアンプ 最大出力150W（50W+50W）Bluetooth4.0 USBメモリ SDカード Hifi
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 1.78 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
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落札価格7613円
990 入札履歴
終了
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