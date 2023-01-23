『デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス 30L PCポケット 抗菌消臭 再起反射 MOVESPORT BKBL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 00時 50分に出品され04月02日 00時 50分に終了予定です。即決価格は7,613円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デサント リュックサック 通勤 通学 部活 ビジネス 30L PCポケット 抗菌消臭 再起反射 MOVESPORT BKBL



【商品説明】

・PC収納可

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ50cmxヨコ30cmxマチ16cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル

・重量:740g



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 43.50 cm

奥行 : 52.50 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。