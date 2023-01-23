『加納化成 消火器格納箱プラスチック(FRP)製 セフター 赤色窓付 10型1本用 S10-1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 16時 41分に出品され03月11日 16時 41分に終了予定です。即決価格は7,610円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※リサイクル梱包材を使用し、発送する場合があります。

材質:FRP 赤色 窓付

仕様:10型1本用

サイズ:高さ60x幅23x奥行17cm

重量:2.4kg

製造国:日本