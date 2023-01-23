『ドウシシャ インテリアハンガーラック ホワイト 幅100×奥行42×高さ164cm IHR-100WH【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 16時 48分に出品され03月24日 16時 48分に終了予定です。即決価格は7,609円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ドウシシャ インテリアハンガーラック ホワイト 幅100×奥行42×高さ164cm IHR-100WH



【商品説明】

・お客さま組み立て式

・サイズ(約)幅100.5×奥行41.5×高164cm

・生産国:中国

・素材:スチール、ハンガーポール:天然木

・耐荷重(約): 40kg、ラック棚一枚耐荷重(約): 10kg、ハンガーポール耐荷重(約): 30kg

・重量(約): 4.34kg



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 107.00 cm

重量 : 4.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。