『モンクレール ダウンジャケット MONTGENEVRE ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 17時 32分に出品され04月03日 17時 32分に終了予定です。即決価格は37,620円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレール モンジュネーブル ダウンジャケットで

す。

サイズ:2(M相当)肩幅約43、身幅54、着丈65袖丈

69

カラー:ネイビー

2017年に生産されたもので正規品です(写真6参考)。

購入後、コロナもあり外出機会が減ったため、ワンシーズンしか着ていないので、色褪せや擦れもな

く、状態はとても良いと思いますが、中古品であることをご理解頂けた方のみ購入をお願いします。



多少のお値引きはご相談に乗ります。

コメント欄でご連絡ください。



※クリーニング済み、ペット、喫煙者なし



モデル···MONTGENEVRE



サイズ···2



肩幅···43cm

身幅···54cm

袖丈···65cm

着丈···69cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール

ダウンジャケット

MONTGENEVRE

ネイビー