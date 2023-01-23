『ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 3 ツ穴プロテクター JMサイズ PJ-28【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 00時 32分に出品され03月22日 00時 32分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 3 ツ穴プロテクター JMサイズ PJ-28



【商品説明】

・JLサイズ:A-13.0cm、B-18.5cm

・JMサイズ:A-12.3cm、B-17.0cm

・サイズ:JM、JL

・素材:牛皮革



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 26.90 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。