『ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 3 ツ穴プロテクター JMサイズ PJ-28【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 00時 32分に出品され03月22日 00時 32分に終了予定です。即決価格は7,608円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 3 ツ穴プロテクター JMサイズ PJ-28
【商品説明】
・JLサイズ:A-13.0cm、B-18.5cm
・JMサイズ:A-12.3cm、B-17.0cm
・サイズ:JM、JL
・素材:牛皮革
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 14.10 cm
奥行 : 26.90 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7608円
579 入札履歴
終了
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