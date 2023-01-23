『ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 2 ツ穴プロテクター JLサイズ PJ-27【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 08時 25分に出品され04月29日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 2 ツ穴プロテクター JLサイズ PJ-27



【商品説明】

・JLサイズ:A-13.5cm、B-18.5cm

・JMサイズ:A-12.8cm、B-17.0cm

・サイズ:JM、JL

・素材:牛皮革



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 15.30 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。