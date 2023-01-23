『（まとめ買い）コレクト 手帳 2023年 マンスダイアリー 15ヶ月 見開き1ヶ月ブロック A4 糸かがりとじ 差込表紙 D-92 3冊セッ【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 09時 20分に出品され03月13日 09時 20分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

（まとめ買い）コレクト 手帳 2023年 マンスダイアリー 15ヶ月 見開き1ヶ月ブロック A4 糸かがりとじ 差込表紙 D-92 【3冊セット】



【商品説明】

・15ヵ月

・2024年3月までの15ヵ月ダイアリー。丈夫で厚みを抑えたコンパクトさが特長の糸かがりとじです。背がしなやかで、とじ目まで開きやすい製本方式を採用しています。分別廃棄可能な塩ビ製差込表紙です。

・A4判・見開き1ヶ月・2023年1月～2024年3月・塩ビ製差込表紙・表紙色:黒・【内容】96ページ・年間計画表・PLANNING TABLE・LIFE PLAN ・月間ダイアリー・統計リーフ 4ページ・ノート 43ページ・アドレスリーフ 4ページ・【資料編】度量衡換算表・印紙税額一覧表・気象月別平均値・時差表・郵便料金表・地下鉄路線図 ほか

・【仕様】マンスダイアリー

・【製本形式】糸かがりとじ・差込表紙

・モ



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。