『TOTO 立水栓 T136LUNS13H【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 02時 54分に出品され03月15日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
単水栓
スパウト(吐水パイプ)長さ:190mm
【商品説明】
TOTO 立水栓 T136LUNS13H
【商品詳細】
ブランド：TOTO
商品名：TOTO 立水栓 T136LUNS13H
製造元：TOTO
色：クローム
【当店からの連絡】
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落札価格7594円
588 入札履歴
終了
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