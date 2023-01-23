『TOTO 立水栓 T136LUNS13H【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 02時 54分に出品され03月15日 02時 54分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

単水栓

スパウト(吐水パイプ)長さ:190mm



【商品説明】

TOTO 立水栓 T136LUNS13H



【商品詳細】

ブランド：TOTO

商品名：TOTO 立水栓 T136LUNS13H

製造元：TOTO

色：クローム



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