『チャムス Chums Slip Fit Rope Eyewear Retainer 3mm アイウェアリテイナースリップフィットロープ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 20分に出品され03月19日 09時 20分に終了予定です。即決価格は7,594円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・ 12121100

・完全に調整可能な、耐久性のあるナイロン編組は、小規模または大規模なエンドフレームに簡単に適応します。