『ほぼ日 ひきだしポーチ ポケット ヌメ革【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 17分に出品され03月13日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,591円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ほぼ日 ひきだしポーチ ポケット ヌメ革
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 13.70 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7591円
597 入札履歴
終了
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