『ジェービーエル Reflect Contour 2 JBLREFCONTOUR2GRN グリーン 防滴 ブルートゥース イヤホン 耳かけカナ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 52分に出品され03月24日 12時 52分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェービーエル Reflect Contour 2 JBLREFCONTOUR2GRN グリーン 防滴 ブルートゥース イヤホン 耳かけカナ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7590円
544 入札履歴
終了
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