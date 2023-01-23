『2020年購入品 ナノ・ユニバース 西川ダウン カグラジャケット Sサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 05時 51分に出品され03月25日 05時 51分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年購入品です。

サイズが合わなかったので、娘に渡してありましたが、全く着ないので。

クローゼット整理のため出品します。



ナノ・ユニバース

西川ダウン

カグラジャケット

Sサイズ

668-9214003

NUC92DWW003TS



肩幅40

身幅46

袖丈64

着丈67

各寸法ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご理解をお願い致します。



あとから、イメージと違ったなどは、すり替え防止の点からも、返品は一切受け付けませんのでよろしくお願い致します！



ご納得の上での検討を宜しくお願いします。



他のサイトにも出品していますので、同日に購入があった場合、先に購入された方にお渡しします。



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 2020年購入品 ナノ・ユニバース 西川ダウン カグラジャケット Sサイズ