『KONMAY 80ヤード 1.0MM ラテール/バグテール サテンシルクコード シャンバラ マクラメ ビーズ ナイロン くみひも 1.0mm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 07時 53分に出品され04月16日 07時 53分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KONMAY 80ヤード 1.0MM ラテール/バグテール サテンシルクコード シャンバラ マクラメ ビーズ ナイロン くみひも 1.0mm
【商品説明】
・1ロール入り。各ロールの長さは約80ヤードです。
・サイズ：1.0mm。
・ジュエリービーズ、マクラメ、クムヒモクラフトに最適。
・合計42色展開。
・環境に優しいナイロンコード、有害物質は含まれていません。シャンバラビーズのプロジェクトに最適です。
【サイズ】
高さ : 5.59 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 6.86 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7590円
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終了
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