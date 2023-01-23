『KONMAY 80ヤード 1.0MM ラテール/バグテール サテンシルクコード シャンバラ マクラメ ビーズ ナイロン くみひも 1.0mm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 07時 53分に出品され04月16日 07時 53分に終了予定です。即決価格は7,590円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KONMAY 80ヤード 1.0MM ラテール/バグテール サテンシルクコード シャンバラ マクラメ ビーズ ナイロン くみひも 1.0mm



【商品説明】

・1ロール入り。各ロールの長さは約80ヤードです。

・サイズ：1.0mm。

・ジュエリービーズ、マクラメ、クムヒモクラフトに最適。

・合計42色展開。

・環境に優しいナイロンコード、有害物質は含まれていません。シャンバラビーズのプロジェクトに最適です。



【サイズ】

高さ : 5.59 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 6.86 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。