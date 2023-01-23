『DYNASTY DYNASTY80 Vivid ROUGE ルージュ 2BA ソフトダーツ バレル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 22時 04分に出品され03月11日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DYNASTY DYNASTY80 Vivid "ROUGE" ルージュ 2BA ソフトダーツ バレル
【商品説明】
・バレル重量 : 17.5g
・全長：43.0mm
・形状 : トルピード
・最大径 : 7.4mm
・材質：タングステン 80%
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 6.70 cm
奥行 : 15.60 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7589円
20 入札履歴
終了
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