『チャンピオン リバースウィーブ 刺繍タグ 両面プリント【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 19時 14分に出品され04月12日 19時 14分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Champion リバースウィーブ

９０年代頃の刺繍タグ



色はグレー



胸にPRINCETON 背中に大きく P

のラバープリントが入っています



サイズは L になりますが

実寸を参考にして下さい



平置き



肩幅 約 ４９cm

身幅 （脇下〜脇下の直線）約５５ cm

着丈 （背タグの付け根辺り～裾）約６４cm

袖丈 （肩上～袖先）約５８cm



測り方による誤差お許しください。



☆古着なりの細かなスレや使用感はございますが

着用に関しての大きな傷や汚れは無いかと思います



古着になりますので神経質な方は購入ご遠慮下さい。



Championスウェット

チャンピオンリバースウィーブ

Champion REVERSE WEAVE

リバースウィーブ 両面プリント

プリンストン PRINCETON

刺繍タグ



カラー...グレー



肩幅...49cm

身幅...55cm

袖丈...58cm

着丈...64cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ チャンピオン

リバースウィーブ

刺繍タグ

両面プリント