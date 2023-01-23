『TRI-ONE 吉田LPロープ アスリートモデル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 07時 57分に出品され03月27日 07時 57分に終了予定です。即決価格は7,587円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TRI-ONE 吉田LPロープ アスリートモデル



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 10.10 cm

奥行 : 36.79 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。