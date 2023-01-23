『Eschenbach 単眼鏡 マイクロラックス 倍率4倍 13口径 超小型 ポップアップ式 シャンパンゴールド 2995-M4413【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 19時 55分に出品され03月12日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,586円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Eschenbach 単眼鏡 マイクロラックス 倍率4倍 13口径 超小型 ポップアップ式 シャンパンゴールド 2995-M4413
【商品説明】
・プリズム材質:BK7
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・レンズ材質:光学レンズ
・倍率:4倍
・対物レンズ有効径:13mm
・本体サイズ(約):縦27×横49×奥行き41mm (レンズ収納時)
・本体材質:ABS樹脂
・本体重量(約):46g
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 6.20 cm
奥行 : 8.40 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7586円
715 入札履歴
終了
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