『モニカ トートバッグ オンオフあおりトート レディース ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 22分に出品され03月15日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モニカ トートバッグ オンオフあおりトート レディース ブラック



【商品説明】

・ストラチE?Eの種?E ショルダー

・タチE4.5cmxヨコ32cmxマチ15cm

・ポケチE??の数:4(外?E0/?E?E4)

・留め具の種?E ファスナ?E

・重量:480g



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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