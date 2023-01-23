『モニカ トートバッグ オンオフあおりトート レディース ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 22分に出品され03月15日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モニカ トートバッグ オンオフあおりトート レディース ブラック
【商品説明】
・ストラチE?Eの種?E ショルダー
・タチE4.5cmxヨコ32cmxマチ15cm
・ポケチE??の数:4(外?E0/?E?E4)
・留め具の種?E ファスナ?E
・重量:480g
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7585円
759 入札履歴
終了
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