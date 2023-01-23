『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ミント 28【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 04時 36分に出品され04月23日 04時 36分に終了予定です。即決価格は7,583円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×40×1cm

本体重量:0.06kg