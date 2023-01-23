『ツモリチサト すいかドロップス 57920 ブラックII【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 42分に出品され04月12日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ツモリチサト すいかドロップス 57920 ブラックII
【商品説明】
・カードポケットの数:1
・タテ7.5cmxヨコ11cm
・チャーム付き
・留め具の種類: 無し
・表地: ブラックII-羊革/馬革，豚革， ゴールドII-羊革/馬革，豚革
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7582円
345 入札履歴
終了
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