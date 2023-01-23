『ツモリチサト すいかドロップス 57920 ブラックII【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 16時 42分に出品され04月12日 16時 42分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ツモリチサト すいかドロップス 57920 ブラックII



【商品説明】

・カードポケットの数:1

・タテ7.5cmxヨコ11cm

・チャーム付き

・留め具の種類: 無し

・表地: ブラックII-羊革/馬革，豚革， ゴールドII-羊革/馬革，豚革



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ツモリチサト

すいかドロップス

57920

ブラックII