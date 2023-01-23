『PAVOI 20A-R01 エタニティリング 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 23時 02分に出品され03月31日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名PAVOI 20A-R01 エタニティリングPAVOI 14K Gold Plated Cubic Zirconia Baguette Cut Eternity Bands Yellow Gold for Women Size 9ブランド：PAVOI商品サイズ：高さ：1.7 cm横幅：7.6 cm奥行：9.8 cm重量：1746 g商品番号：20A-R01-9Y色：Yellow Gold素材：Gold Plated

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ PAVOI

20A-R01

エタニティリング 並行輸入品