『ベイブレードバースト B-100 スターター スプリガンレクイエム.0.Zt【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 13時 21分に出品され04月08日 13時 21分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ベイブレードバースト B-100 スターター スプリガンレクイエム.0.Zt



【商品説明】

・(C) Hiro Morita， BBBProject， TV TOKYO (C) TOMY

・対象年齢:6歳以上



【サイズ】

高さ : 5.21 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 20.70 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ベイブレードバースト

B-100

スターター

スプリガンレクイエム.0.Zt