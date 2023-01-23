『カッパゴルフ ゴルフウェア カッパゴルフ アノラック メンズ ダークネイビー S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 01時 32分に出品され03月19日 01時 32分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カッパゴルフ ゴルフウェア カッパゴルフ アノラック メンズ ダークネイビー S



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:90cm 身幅:57.5cm 着丈:68.5cm

・SIZE:M ゆき丈:87.5cm 身幅:55cm 着丈:65.5cm

・SIZE:S ゆき丈:87cm 身幅:53cm 着丈:64cm

・SIZE:XL ゆき丈:92.5cm 身幅:59cm 着丈:70cm

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。