『ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 11時 29分に出品され04月14日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K
【商品説明】
・パッケージ重量: 1.04 kg
・商品モデル番号: 3216
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :89.5×7×0.9cm
・本体重量:0.76kg
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 8.50 cm
奥行 : 92.00 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K
¥ 7581
ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K
¥ 7581
ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K
¥ 7581
ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K
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ジェックス クリア LED POWER X 900 90cm用 2，100lm 11，000K
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¥ 7579
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落札価格7581円
392 入札履歴
終了
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