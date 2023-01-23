『P最大16倍6/15限定 (取寄) エルエルビーン キッズ フィットネス フリース ロング スリーブ ティー/パンツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 15分に出品され03月06日 06時 15分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド：L.L.Bean エルエルビーン

商品名： Fitness Fleece Long Sleeve Tee/Pants Set Color-Block (Infant)

フィットネス フリース ロング スリーブ ティー/パンツ セット カラーブロック (インファント)

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Mauve Berry/Carbon Navy

詳細:この製品を構成する主要な材料には、最低20パーセントのリサイクルコンテンツが含まれています。

パンツは、伸縮性のあるウエストバンド、レギュラーフィットのシルエット、足首までの長さの裾を備えたプルオンデザインです。