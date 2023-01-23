『audio-technica プロフェッショナルモニターヘッドホン ブラック レギュラー ATH-M30x【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 26分に出品され03月10日 01時 26分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 明瞭度の高いサウンドを実現する スタジオモニタリングなどに最適なモニターヘッドホン。

新開発の強磁力φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載し明瞭度の高いサウンド。

遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング。

新採用のイヤパッド、ヘッドパッド素材で高耐久性を実現。

取り回しやすく絡みにくい片出しコード。