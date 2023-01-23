『学園祭 文化祭 コスプレ衣装 靴 ブーツ ウィッグ 道具 コスチューム cosplay パーティー イベントy2028【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 14分に出品され03月14日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品は新品です。（ ※付属品をご購入の場合は納期がかかる時がございます、お急ぎの方、事前にお問い合わせください。）



構成：上着、スカート、胸飾り、レッグリボン。



材質：サテン、薄絹、スパンコールなどで製作しました。



※別途購入付属品：ウィッグ1800円、ロングスカート2270円、王冠1100円、パニエ1100円でご提供致します。



※衣装はオーバーロック処理されてます。 （※生地をレーザー照射で焼き切っているのでカット部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。）