『療法食 プリスクリプション・ダイエット キャットフード y/d ワイディー プレーン 2kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 19時 36分に出品され05月06日 19時 36分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

療法食 プリスクリプション・ダイエット キャットフード y/d ワイディー プレーン 2kg



【商品説明】

・ヨウ素の含有量を厳しく制限

・下部尿路疾患に配慮しています。

・低ナトリウム・リン含有量の調整、タウリン、高レベルのL- カルニチンを配合

・健康をサポートし、免疫力を維持します。

・甲状腺機能亢進症の管理に役立ちます。

・皮膚・被毛の健康に役立ちます。

・腎臓と心臓の健康に役立ちます。



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 34.40 cm

重量 : 2.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。