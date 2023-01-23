『DaphnesヘッドカバーSCHシュナウザーゴルフクラブヘッドカバー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 21時 22分に出品され04月02日 21時 22分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DaphnesヘッドカバーSCHシュナウザーゴルフクラブヘッドカバー
【商品説明】
・Daphnes Schnauzer Novelty Head Cover - Grey
【サイズ】
高さ : 13.49 cm
横幅 : 24.61 cm
奥行 : 42.01 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7575円
362 入札履歴
終了
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