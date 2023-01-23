『半袖ブラウス カーシーエンジョイ ENJOY ESB444 AIR CON PIQU? ピンク 11【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 00時 19分に出品され03月11日 00時 19分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メンズビジネスリュック
【商品名】
カーシーエンジョイ ENJOY ESB444 AIR CON PIQU? 半袖ブラウス ピンク 11
【商品説明】
・ARM360/バストケア
・ナチュラルストレッチ/吸汗/速乾/体温調整/UVカット/防透/ホームクリーニング
・メイン素材: Polyester
・素材構成: ポリエステル95％ 綿5％
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7574円
978 入札履歴
終了
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