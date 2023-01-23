『アウトドアプロダクツ リュック フォークォーターズ A4収納 PC収納 大容量 25リットル 58.ブラック2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 11時 29分に出品され04月10日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ リュック フォークォーターズ A4収納 PC収納 大容量 25リットル 58.ブラック2



【商品説明】

・タテ45cmxヨコ30cmxマチ15cm

・ポケットの数:8(外側6/内側2)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:580g



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 37.60 cm

奥行 : 45.60 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

リュック

フォークォーターズ

A4収納

PC収納

大容量

25リットル

58.ブラック2