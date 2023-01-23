『アウトドアプロダクツ ショルダーバッグ 大容量 ポケット多数 A4収納 旅行 マザーズバッグ クラシック ロゴテープ グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 54分に出品され03月21日 16時 54分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ ショルダーバッグ 大容量 ポケット多数 A4収納 旅行 マザーズバッグ クラシック ロゴテープ グレー



【商品説明】

・ショルダー全長:132cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ30cmxヨコ34cmxマチ16cm

・ポケットの数:8(外側5/内側3)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:430g



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 36.90 cm

奥行 : 47.20 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

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