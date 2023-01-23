『アウトドアプロダクツ ショルダーバッグ 大容量 ポケット多数 A4収納 旅行 マザーズバッグ クラシック ロゴテープ グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 54分に出品され03月21日 16時 54分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ ショルダーバッグ 大容量 ポケット多数 A4収納 旅行 マザーズバッグ クラシック ロゴテープ グレー
【商品説明】
・ショルダー全長:132cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ34cmxマチ16cm
・ポケットの数:8(外側5/内側3)
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ナイロン
・重量:430g
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 36.90 cm
奥行 : 47.20 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7573円
831 入札履歴
終了
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