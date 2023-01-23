『JD RAZOR MS-102LED RD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 19分に出品され03月03日 16時 19分に終了予定です。即決価格は7,567円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JD RAZOR MS-102LED RD
【商品カテゴリ】
キックボード、スクーター
【商品説明】
・ショルダーストラップ付属
・前後の4インチウィールにLED内蔵
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 3.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7557
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落札価格7567円
181 入札履歴
終了
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