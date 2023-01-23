『JD RAZOR MS-102LED RD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 16時 19分に出品され03月03日 16時 19分に終了予定です。即決価格は7,567円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JD RAZOR MS-102LED RD



【商品カテゴリ】

キックボード、スクーター



【商品説明】

・ショルダーストラップ付属

・前後の4インチウィールにLED内蔵



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 63.00 cm

重量 : 3.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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