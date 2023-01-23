『BOPAI リュックメンズ スリムリュック 防水 超軽量 ビジネスリュック 盗難防止 USB充電ポート搭載 リュック 薄型 バッグパック 多【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 00時 01分に出品され04月25日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BOPAI リュックメンズ スリムリュック 防水 超軽量 ビジネスリュック 盗難防止 USB充電ポート搭載 リュック 薄型 バッグパック 多
【商品説明】
・【USB充電ポート&防盗設計】本体側面にはUSBポートを搭載。裏面にケーブル付き、自分のモバイルバッテリを使って携帯に充電できます。 背部には隠れた盗難防止ポケットがついて、財布、スマホなどの貴重品を入れても安心です。
・【人間工学に基づく減圧設計】肩の疲れを緩和するため、ショルダーベルトの幅が広くなった、また背面通気性が良く、体には快適で心地良い着用感を与える。
・【大容量】外寸:幅28CM×奥行7CM×高さ43CM 重量:約700g 機内に持ち込み可能です。15.6インチノートパソコン、A4サイズの書類や3～5日分の衣類などたっぷりと入る可能。 外側左サイドのポケットは底が抜け
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 48.80 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7566円
334 入札履歴
終了
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