BOPAI リュックメンズ スリムリュック 防水 超軽量 ビジネスリュック 盗難防止 USB充電ポート搭載 リュック 薄型 バッグパック 多【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

BOPAI リュックメンズ スリムリュック 防水 超軽量 ビジネスリュック 盗難防止 USB充電ポート搭載 リュック 薄型 バッグパック 多



【商品説明】

・【USB充電ポート&防盗設計】本体側面にはUSBポートを搭載。裏面にケーブル付き、自分のモバイルバッテリを使って携帯に充電できます。 背部には隠れた盗難防止ポケットがついて、財布、スマホなどの貴重品を入れても安心です。

・【人間工学に基づく減圧設計】肩の疲れを緩和するため、ショルダーベルトの幅が広くなった、また背面通気性が良く、体には快適で心地良い着用感を与える。

・【大容量】外寸:幅28CM×奥行7CM×高さ43CM 重量:約700g 機内に持ち込み可能です。15.6インチノートパソコン、A4サイズの書類や3～5日分の衣類などたっぷりと入る可能。 外側左サイドのポケットは底が抜け



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 48.80 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。