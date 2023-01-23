『カシュカシュ WEB限定リボン2wayトートバッグ 11-00-01490 レディース NV【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 26分に出品され03月03日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カシュカシュ WEB限定リボン2wayトートバッグ 11-00-01490 レディース NV



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長103cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ26cmxヨコ33cmxマチ12cm

・ポケットの数:5(外側2/内側3)

・持ち手の全長:37cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:350g



【サイズ】

高さ : 10.80 cm

横幅 : 29.20 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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