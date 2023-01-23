『カシュカシュ WEB限定リボン2wayトートバッグ 11-00-01490 レディース NV【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 26分に出品され03月03日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カシュカシュ WEB限定リボン2wayトートバッグ 11-00-01490 レディース NV
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長103cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ26cmxヨコ33cmxマチ12cm
・ポケットの数:5(外側2/内側3)
・持ち手の全長:37cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:350g
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 29.20 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7566円
135 入札履歴
終了
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