『KZ ZS10 ProX 4BA+1DD入耳式有線イヤホン2pin取り外し可能hifi高忠実ノイズ低減ゲームイヤホンリスニングイヤホン（黒、【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 24分に出品され04月10日 01時 24分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イヤホン本体
【商品名】
KZ ZS10 ProX 4BA+1DD入耳式有線イヤホン2pin取り外し可能hifi高忠実ノイズ低減ゲームイヤホンリスニングイヤホン（黒、マイクなし）
【商品説明】
・KZ ZS10 ProXの新世代性能がアップグレードされ、4鉄の新しい音響アーキテクチャが1周された。高周波表現性能は急速に向上し、高い還元度と分離度は、広い音場と強力な解析をもたらす。
・アップ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
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落札価格7566円
92 入札履歴
終了
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