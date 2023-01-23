『KZ ZS10 ProX 4BA+1DD入耳式有線イヤホン2pin取り外し可能hifi高忠実ノイズ低減ゲームイヤホンリスニングイヤホン（黒、【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 24分に出品され04月10日 01時 24分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 イヤホン本体

【商品名】

KZ ZS10 ProX 4BA+1DD入耳式有線イヤホン2pin取り外し可能hifi高忠実ノイズ低減ゲームイヤホンリスニングイヤホン（黒、マイクなし）

【商品説明】

・KZ ZS10 ProXの新世代性能がアップグレードされ、4鉄の新しい音響アーキテクチャが1周された。高周波表現性能は急速に向上し、高い還元度と分離度は、広い音場と強力な解析をもたらす。

・アップ

【サイズ】

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横幅 :

奥行 :

重量 :

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