送料無料◆figma ホロライブプロダクション 宝鐘マリン フィギュア マックスファクトリー （ZF104115）【新年の贈り物】

商品情報

送料無料figma ホロライブプロダクション 宝鐘マリン フィギュア マックスファクトリー



声を上げてさあ出航だ、我ら宝鐘海賊団！





人気VTuber事務所『ホロライブプロダクション』より「ホロライブ」三期生の宝鐘マリンがアクションフィギュアfigmaとなって登場！



・表情は、「ウィンク顔」「発情顔」「落ち込み顔」「見開き顔」の4種をご用意。

・おなじみの「ジャケット」「帽子」「ドクロくん」が付属。

・その他、眼帯が再現できる「眼帯付き前髪」や萌え袖が再現できる可動式の「萌え袖腕」が付属いたします。

・さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きfigma専用台座が同梱。



全高：約135mm

プラスチック製 塗装済み可動フィギュア



(C) 2016 COVER Corp.



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