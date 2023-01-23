『送料無料◆figma ホロライブプロダクション 宝鐘マリン フィギュア マックスファクトリー （ZF104115）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 01時 17分に出品され03月24日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
送料無料figma ホロライブプロダクション 宝鐘マリン フィギュア マックスファクトリー
声を上げてさあ出航だ、我ら宝鐘海賊団！
人気VTuber事務所『ホロライブプロダクション』より「ホロライブ」三期生の宝鐘マリンがアクションフィギュアfigmaとなって登場！
・表情は、「ウィンク顔」「発情顔」「落ち込み顔」「見開き顔」の4種をご用意。
・おなじみの「ジャケット」「帽子」「ドクロくん」が付属。
・その他、眼帯が再現できる「眼帯付き前髪」や萌え袖が再現できる可動式の「萌え袖腕」が付属いたします。
・さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きfigma専用台座が同梱。
全高：約135mm
プラスチック製 塗装済み可動フィギュア
(C) 2016 COVER Corp.
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