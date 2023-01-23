『バービー バービー人形 GRT82 Barbie and Chelsea The Lost Birthday Playset with Chelsea Doll (Brunette【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 18時 24分に出品され03月03日 18時 24分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バービー バービー人形 GRT82 Barbie and Chelsea The Lost Birthday Playset with Chelsea Doll (Brunette， 6-in)， Jungle Pet， Floatie and Accessories， Gift for 3 to 7 Year Olds

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型番：GRT82

海外サイズ：6 Inch

関連：バービー，バービー人形