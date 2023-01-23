『りんご 送料無料 岩手県産 冬恋プレミアム [秀] 【7-10日程度でのお届け】※沖縄・離島へは届不可【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 00時 24分に出品され04月19日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 産地：岩手県

重さ：約2kg

等級：秀200g以上

内容：岩手県産冬恋プレミアム×8玉〜10玉入り