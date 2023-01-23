『りんご 送料無料 岩手県産 冬恋プレミアム [秀] 【7-10日程度でのお届け】※沖縄・離島へは届不可【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 00時 24分に出品され04月19日 00時 24分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
産地：岩手県
重さ：約2kg
等級：秀200g以上
内容：岩手県産冬恋プレミアム×8玉〜10玉入り
りんご リンゴ 林檎 北海道余市産 10kg 28玉入り 秀品・品種：ふじ 送料無料
¥ 7552
限定50箱 サンふじ りんご 送料無料 山形県 朝日町産 10kg 24-36
¥ 7546
パイナップル 7本入り
¥ 7721
Malie Organics(マリエオーガニクス) トラベル ディフューザー パイナップル 59ml
¥ 7594
野生種★ワイルドブルーベリー大容量１ｋｇスイーツ フルーツ ベリー ブルーベリー 果物 目 健康 グルメ 贈り物 ギフト お取り寄せ 人気 ラ
¥ 7754
ふるさと納税 【数量限定／2023年産】栽培期間中 農薬不使用ブルーベリー〈冷凍〉（1kg）／Qdr-91 高知県四万十町
¥ 7700
有機 JAS 認証 オーガニック 冷凍 ブルーベリー 野生種 ワイルド 1kg x 3 合計3kg スウェーデン産 無糖 無添加 砂糖不使用 Cert
¥ 7579
広岡農場のあきづき10kg詰（14〜28玉入） 鳥取県産 梨 なし 訳あり（ご自宅用） 送料無料（北海道・沖縄を除く）
¥ 7756
広岡農場の新興（しんこう）梨 10kg詰（16〜28玉入） 鳥取県産 なし 訳あり（ご自宅用） 送料無料（北海道・沖縄を除く）
¥ 7756
ふるさと納税 山形県 上山市 西洋梨（ラ・フランス）３ｋｇ 大玉 特秀品 贈答用 0055-2317
¥ 7700
ふるさと納税 【先行予約】茨城県産「豊水梨」約5kg【2024年8月下旬〜9月上旬にかけて発送予定】 茨城県下妻市
¥ 7700
ふるさと納税 茨城県 下妻市 【先行予約】茨城県産「あきづき」約5kg【2024年8月下旬〜9月中旬にかけて発送予定】
¥ 7700
ふるさと納税 【先行予約】茨城県産「あきづき」約5kg【2024年8月下旬〜9月中旬にかけて発送予定】 茨城県下妻市
¥ 7700
ふるさと納税 DS-22 【訳あり・品種はおまかせ】大山町産梨（5kg） 鳥取県大山町
¥ 7700
ふるさと納税 岡山市 岡山県産あたご梨A
¥ 7700
恵水梨(けいすいなし) 茨城県 約7玉〜約16玉
¥ 7700
にっこり梨 等級「自信作」糖度13度以上 通信販売 栃木オリジナルの大玉系和梨を販売取寄。約5kg 約5玉〜約10玉 栃木産
¥ 7700
広岡農場の王秋梨（おうしゅうなし）10kg詰（12〜20玉入） 鳥取県産 なし 訳あり（ご自宅用） 送料無料（北海道・沖縄を除く）
¥ 7686
落札価格7560円
215 入札履歴
終了
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