『【冷凍おせち】＜四川名菜＞ 中華オードブル【お申込みは2023年12月14日（金）午後4時まで】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 38分に出品され03月29日 02時 38分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 中華の名店 四川飯店監修のもと、オリジナルの味を忠実に再現。

ご家庭で、手軽にお楽しみいただけます。