『メイクボックス コスメボックス 大容量 プロ用 化粧箱 化粧品・化粧道具入れ 収納ケース 自宅・出張・旅行( ネイビーブルー， 10)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 16時 49分に出品され03月09日 16時 49分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バリエーションコード : 2B4WQW8O02

表地: ハードタイプ

優れた素材： 高品質のヴィーガンレザーとPP素材を使用し、環境に優しく、軽量で、耐水性があり、お手入れが簡単です。



優れた保護性能： さまざまな収納ニーズを満たす複数のコンパートメントを備えています。

旅行中、化粧品を散らかることなく収納できます。



持ち運びに便利：便利なハンドル、軽量で洗練されたデザイン。

このメイクアップケースは、自宅や旅行先、外出先で実に便利に使用できます。



ギフトに最適：クリスマス、新年、新築祝い、誕生日、母の日、バレンタインデーに最適なギフトです。