PRADA プラダ VELA ナイロン ラージ ポーチ NERO ブラック 1N1871-ZMX-F0002【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

PRADA プラダ

VELA

ナイロン ラージ ポーチ

1N1871-ZMX-F0002

【カラー】

NERO(ブラック)

【素材】

ナイロン

【サイズ】

本体：約 横30cm×縦12cm×マチ4cm

【仕様】

・開閉

ファスナー式



・内側

-



・外側

-



・付属

ギャランティーカード(店名、日付記入無し)

PRADA専用保存袋



※その他付属品はございません。

※当店で販売しているPRADA製品は並行輸入商品となります。そのため安値で販売させて頂く事が可能となっておりますが、並行輸入のため若干の汚れや、金具の小傷等がある場合がございます。予めご了承の上ご注文下さいますようお願い致します。