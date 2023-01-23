『PRADA プラダ VELA ナイロン ラージ ポーチ NERO ブラック 1N1871-ZMX-F0002【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 04分に出品され03月13日 23時 04分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PRADA プラダ
VELA
ナイロン ラージ ポーチ
1N1871-ZMX-F0002
【カラー】
NERO(ブラック)
【素材】
ナイロン
【サイズ】
本体：約 横30cm×縦12cm×マチ4cm
【仕様】
・開閉
ファスナー式
・内側
-
・外側
-
・付属
ギャランティーカード(店名、日付記入無し)
PRADA専用保存袋
※その他付属品はございません。
※当店で販売しているPRADA製品は並行輸入商品となります。そのため安値で販売させて頂く事が可能となっておりますが、並行輸入のため若干の汚れや、金具の小傷等がある場合がございます。予めご了承の上ご注文下さいますようお願い致します。
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落札価格7560円
414 入札履歴
終了
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