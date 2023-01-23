『para gel クリアジェル 10g サンディング不要のベースジェル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 08時 26分に出品され04月19日 08時 26分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
para gel クリアジェル 10g サンディング不要のベースジェル
【商品説明】
・内容量:10g
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :50*50*30
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 2.60 cm
奥行 : 3.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7560円
931 入札履歴
終了
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