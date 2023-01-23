『para gel クリアジェル 10g サンディング不要のベースジェル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 08時 26分に出品され04月19日 08時 26分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

para gel クリアジェル 10g サンディング不要のベースジェル



【商品説明】

・内容量:10g

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :50*50*30



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 2.60 cm

奥行 : 3.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。