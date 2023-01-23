『ほぼ新品オマケ付きAQUOS wish3 (A302SH) ピンク送料込み【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 18時 42分に出品され04月09日 18時 42分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中から当商品をご覧いただきありがとうございます。

ワイモバイル版のAQUOS wish3です。

ワイモバイル店頭で一括購入で1日使用しただけですのでキズも無く美品です。

機種代一括購入品ですのでネットワーク利用制限もありません(画像5)。

付属品は箱、説明書共に全て完備してます。

オマケでABストアで¥2640円で購入のディズニーマーメイドプリンセスの透明×ピンクゴールドの背面カバーもお付け致します(画像6)。



マスク付けたままの顔認証にも対応しており便利です。

現行のwish4は大き過ぎるので片手で使えるサイズをお探しのお方や防水対応なので子供用のスマホにお探しのお方いかがでしょうか？

色も薄めの淡いピンク色なので派手すぎず良い色かと思います。

初期化済みで発送致します。



【ブランドとモデル】

AQUOSのスマートフォン、AQUOS wish3 (A302SH) は、信頼性の高いブランドによる製品です。



【デザインと色】

シンプルで洗練された淡いピンクのデザインは、どんなシーンにもマッチします。



【技術的特徴】

最新のWi-Fi規格に対応しており、快適なインターネット接続が可能です。マスクを付けたままの顔認証にも対応しており快適に使用出来ます。

防水機能。



- ブランド: AQUOS

- モデル名: AQUOS wish3 (A302SH)

- 色: ホワイト

- Wi-Fi規格: IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n/ac





ご覧いただきありがとうございます。











シリーズ···AQUOS



機種名···AQUOS wish3



カラー···ピンク



容量···64GB



機種名···AQUOS wish3



カラー···ホワイト



容量···64GB



カラー···ピンク



購入したキャリア···Y!mobile



付属品···箱



付属品···箱,説明書 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャープ