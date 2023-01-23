『袴レンタル 卒業式 袴セット 大学生 安い 訳あり特価 青菊と藤の花(宅)(G684) 謝恩会 女の子 二尺袖 貸衣装 G918【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 44分に出品され03月19日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【対応身長】147〜168cm



【着物寸法】袖丈：76cm / 裄丈：68cm



【対応サイズ】標準サイズ：バスト95cmまで



【 ブランド 】-



【用途】

卒業式 謝恩会 パーティー 正月初詣 祝賀会 成人式



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