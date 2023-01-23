エンポリオアルマーニ レディース Tシャツ EMPORIO ARMANI ロゴプリント クルーネック 半袖 Tシャツ EAL3L2T7N2J07Z【コストコ お買い得】

商品情報

EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ)はイタリアを代表するデザイナーGiorgio Armaniによるセカンドラインです。着心地や実用性に優れたカジュアルアイテムや、若々しくフレッシュな雰囲気の作品を展開しています。ラグジュアリーを普段着の感覚で楽しめるコンテンポラリーなデザインが人気です。

ブランド：EMPORIO ARMANI

素材：綿95％ エラスタン5％

カラー：【ホワイト】【ブラック】

仕様：クルーネック

サイズ実寸：胸囲/着丈/肩幅/袖丈

S：82/53/36/16.5

M：88/55/38/17

L：96/58/40/18

1XL：100/59/41/18