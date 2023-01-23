『エンポリオアルマーニ レディース Tシャツ EMPORIO ARMANI ロゴプリント クルーネック 半袖 Tシャツ EAL3L2T7N2J07Z【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 14時 48分に出品され03月09日 14時 48分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
EMPORIO ARMANI(エンポリオアルマーニ)はイタリアを代表するデザイナーGiorgio Armaniによるセカンドラインです。着心地や実用性に優れたカジュアルアイテムや、若々しくフレッシュな雰囲気の作品を展開しています。ラグジュアリーを普段着の感覚で楽しめるコンテンポラリーなデザインが人気です。
ブランド：EMPORIO ARMANI
素材：綿95％ エラスタン5％
カラー：【ホワイト】【ブラック】
仕様：クルーネック
サイズ実寸：胸囲/着丈/肩幅/袖丈
S：82/53/36/16.5
M：88/55/38/17
L：96/58/40/18
1XL：100/59/41/18
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落札価格7560円
498 入札履歴
終了
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