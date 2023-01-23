『Skechers Womens Sets Three-Hand Stainless Steel Mesh Quartz Watch， Color:【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 04時 51分に出品され03月28日 04時 51分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Skechers Womens Sets Three-Hand Stainless Steel Mesh Quartz Watch， Color: (Model: SR9029)
|ブランド名
|SKECHERS(スケッチャーズ)
|商品コメント
| この万能な女性用セットは、3針アナログ腕時計、ローズゴールドトーンのメタルケースとマッチするメッシュバンドが特徴です。 また、ホワイトとヒョウ柄のシリコンを使用した交換可能なストラップ2本が含まれています。 ジムで楽しめないと誰が言う？
36mmケース、14mmバンド幅、ミネラルクリスタル、クォーツムーブメント、3針アナログディスプレイ。
ラウンドメタルケース、ローズゴールドの文字盤。
マルチ、ステンレススチールメッシュブレスレット。
30mまでの防水：水しぶきにも耐えられます。
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0796483489165
商品コード
YS0000043038676813
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落札価格7546円
839 入札履歴
終了
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